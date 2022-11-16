شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان وزينة يحتفلان بعيد ميلاد ياسمين رضا فى كواليس العمدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجمان محمد رمضان وزينة بعيد ميلاد ياسمين رضا، استايليست الفنانة زينة في مسلسل "العمدة"، الذى يتواصل تصويره للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث أحضر رمضان وزينة تورتة في لوكيشن التصوير واحتفلا مع ياسمين بهذه المناسبة، بحضور مخرج العمل محمد سامى، حيث تتولى ياسمين ملابس زينة خلال الأحداث لاسيما وأن ملابس الشخصية التي تجسدها زينة مختلفة عن باقى الشخصيات التي تحمل الطابع الشعبى.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.

ويذكر أن زينة قدمت زينة مسلسل "الليلة واللى فيها" المكون من 6 حلقات والذى حقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته محمد شاهين، مطرب الراب أبى يوسف، سماح أنور، علاء مرسى، آلاء سنان، بكرى خالد، وليد حامد، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة في أول تعاون يجمعه بالنجمة زينة، وتدور الأحداث في إطار من الغموض والتشويق.

أما محمد رمضان فقدم آخر أعماله مسلسل "المشوار" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده، كارولين خليل، سما إبراهيم، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محمد جمعة، محمد على رزق، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".



زينة تحتفل بعيد ميلاد الاستايلست ياسمين رضا



ياسمين رضا ومحمد رمضان ومحمد سامى



زينة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها ياسمين



زينة وياسمين رضا



محمد رمضان وياسمين رضا