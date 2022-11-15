شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة أعمال الراحل محمد سلطان: قالى حاسس إنى هموت قبل 3 أيام من وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سميرة سليمان مديرة أعمال الموسيقار الراحل محمد سلطان، إنّ الموسيقار الراحل لم يكن يعاني من أي أزمة صحية: "اتغدينا وبعدها قالي أنا تعبان، ولكن قبلها بـ3 أيام قالي أنا هموت، وكان دايما بيوصيني على القطط.. وأنا هخلي بالي منهم لأنهم ولادي".

وأضافت سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور: "وصيته كانت إنه يتلف في علم مصر ونصلي عليه في مسجد عمر مكرم، وميادة الحناوي ونجوى فؤاد ونبيلة عبيد وشريفة فاضل ونادية مصطفى، لكن الكلام ده كان من فترة طويلة".

وتابعت: "يوم الوفاة، قالي على فترة الظهيرة إنه تعبان، ورفض يروح المستشفى، فاتصلت بطبيب ونصحنا بالذهاب إلى المستشفى، فاتجهنا إلى قصر العيني، وعندما دخلنا المستشفى وافته المنية نتيجة لسكتة قلبية، أما أنا فلم أحضر الجنازة لأنني متعبة للغاية، بقالي 3 أيام لوحدي ومحدش كان معايا".