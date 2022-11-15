شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى وميرهان حسين تخطفان الأنظار فى ثالث أيام مهرجان القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت عدد من الفنانات الأنظار فى ثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في الدورة الـ44، على السجادة الحمراء، أثناء حضور فيلمي "جلال الدين" و"لا أريد أن أستحيل غبارا"، منهن ميرهان حسين، ليلى علوى، فاطمة بلادى، بسنت صيام، سارة نخلة، هبة السيسى، هاجر الشرنوبى.

فيلم "جلال الدين" من تأليف وإخراج حسن بنجلون، وبطولة النجوم ياسين أحجام و التونسية فاطمة ناصر والمغربية فاطمة الزهراء بلادى.

وتدور أحداث الفيلم حول جلال الدين الذى يرفض تقبل وفاة زوجته، ويقرر عزل نفسه حتى يعثر على النور بداخله، وبعد عشرين عاما يصبح جلال الدين معلما صوفيا يعيش مع أتباعه.

حسن بنجلون من أبرز المخرجين فى تاريخ المغرب مولود عام 1950 وكانت بدايته مع الأفلام الروائية الطويلة عام 1990 وفيلمه عرس الآخرين، وقدم ما يقرب من 14 فيلما طويلا كان آخرها عام 2019 من أجل القضية، وساهم مع خمسة مخرجين آخرين فى تأسيس التجمع التطوانى الذى ساهم فى إنتاج الكثير من المغربية منذ تأسيسه.











