شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية " شابوه " على مسرح مركز الإبداع الفنى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قريبا مسرحية " شابوه " تأليف وإخراج أحمد محي على مسرح مركز الابداع الفني بدار الأوبرا المصرية من إنتاج صندوق التنمية الثقافية وتحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال .

والمسرحية يشارك في بطولتها عدد من خرجي وطلبة مركز الإبداع الفني منهم محمد المحمدي أميرة عبد العظيم وميشيل ميلاد وعادل الحسيني وفرح حاتم ومحمد حسيب ومريم اشرف، والديكور لمحمد زكريا والاستعراضات لشيرين حجازي والموسيقي لأحمد كيكار ، والماكياج لنادين عبد الحميد والملابس ( استايلست ) لشيماء القاضي والمخرج المنفذ عبده فضل .

أحمد محيي ومحمد محمدي يشكلا ثنائي فني منذ أكثر من 15عامًا، وشاركا معا في التأليف والتمثيل فى مسلسل "فيس أبوك" عام 2014، والذي حقق وقتها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا لاختلاف الفكرة واختلاف أسلوب تناولها ، ثم توالت عليهما الأعمال فكتبا المسلسل الإذاعي "العملية صهللة" عام 2016"، ثم مسلسل "المغني" الذي يروي قصة حياة الكينج محمد منير، بعدها قدما المسلسل الإذاعي "ثلاثي أضواء الراديو" 2016"، وفى عام 2017 قدموا مسلسلين هما "هربانة منها"، و"خلصانة بشياكة"، ودخولهم مجال السينما كان من خلال المشاركة فى فيلم تأليف فيلم "قلب أمه" لـ هشام ماجد وشيكو، والذي طرح فى السينمات عام 2018 ، وفى عام 2018 شارك الثنائى أحمد محيي ومحمد محمدي بـ التأليف والتمثيل فى مسلسل "عزمي وأشجان"، الذي عرض في شهر رمضان.