شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المؤلفين والملحنين تنعى الشاعر إبراهيم الدروانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الشاعر إبراهيم الدروانى الذى وافته مساء اليوم، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات.

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الجمعية نعت الراحل عبر صفحتها الرسمية فى منشور جاء فيه "ببالغ الحزن والأسى تنعى جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الشاعر الكبير ابراهيم الدروانى..

ويتقدم مجلس الإدارة والعاملين والأعضاء بخالص التعازى لأسرته ومحبيه سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويتقبله بأفضل قبول".

إبراهيم الدروانى من مواليد مارس لعام ١٩٥٥، وقدم خلال مسيرته عددا كبيرا من الأغنيات لنجوم الوطن العربى أبرزها غنى الحمام لفنان العرب محمد عبده وزمن العجايب للفنان السورى الكبير جورج وسوف والمعادلة الصعبة للفنان اللبنانى الكبير راغب علامة ونظرة فابتسامة للفنان اللبنانى علاء زلزلى.