شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار خالد حماد يجرى بروفات حفله بالأوبرا (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المؤلف الموسيقى خالد حماد، لتقديم حفل جديد بدار الأوبرا المصرية، بصحبة اوركسترا أوبرا القاهرة قيادة الموسيقار ناير ناجي، والمقرر إقامتها الأربعاء 23 نوفمبر الجاري، ومن المنتظر حضور عدد كبير من الجمهور.

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار خالد حماد، باقة من ألمع مؤلفاته الموسيقية التى قدمها فى السينما والدراما المصرية، والأعمال المسرحية، منها: "ضحك ولعب وجد وحب، صعيدى فى الجامعة الأمريكية، همام فى أمستردام، شورت و فانلة وكاب، الجسر، بلية ودماغه العالية، رشة جريئة، أصحاب ولا بيزنس، غبى منه فيه، أمير الظلام، اللى بالى بالك، التجربة الدنماركية، رحلة حب، بحبك و أنا كمان، كلم ماما"، وغيرها.

خالد حماد، هو مؤلف موسيقى وملحن ومخرج سينمائى ومنتج. من مواليد 24/4/1971 «أوكرانيا - الاتحاد السوفييتي» من أب مصرى وأم روسية الأصل. يحمل الجنسية المصرية وكذلك الجنسية الروسية. تخرج فى المعهد العالى للموسيقى الكونسرفتوار قسم تأليف وقيادة بتقدير عام جيد جداً عام 1995، ثم التحق بـ المعهد العالى للسينما (مصر) قسم إخراج، وتخرج بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف عـام 2000 قام بإخراج أكثر من فيلم تسجيلى وروائى قصير منها: عبد الله والبحر، عليك واحد، شجرة التوت.



































