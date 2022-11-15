شكرا لقرائتكم خبر عن آمال رمزى تشارك فى بطولة مسرحية " قمر الغجر " إخراج عمرو دوارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة الكبيرة آمال رمزي في بطولة مسرحية " قمر الغجر " للمخرج الدكتورعمرو دوارة ، والتي تقوم ببطولتها الفنانة رانيا يوسف على مسرح البالون التابع لقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية بقيادة الدكتور عادل عبده .

"قمر الغجر" مأخوذ عن مسرحية " قمر بنت الغجر" للكاتب محمود مكي، وكتابة وإخراج عمرو دوارة، وتتناول كواليس حياة الغجر وعلاقتهم بمن حولهم، وتتعمق المسرحية في ذلك العالم المليء بالقصص والحكايات والذي تناولته أعمال فنية كثيرة لكن لم تتعمق فيه بالدرجة الكافية، وهو مادة خصبة لصناع الدراما لنسج قصص وحكايات رومانسية ومثيرة من داخله.

وتدور أحداث المسرحية على شاطئ أحد المصايف الساحلية حيث يجتمع عدد من الأشخاص من طبقات مختلفة من صيادين وغجر وعدد من المصيفيين مع رحلة طلاب جامعية، ويقع "سمير" أحد الطلاب " طارق صبري " في حب " قمر" الغجرية قارئة الودع " رانيا يوسف " .