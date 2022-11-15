شكرا لقرائتكم خبر عن والد لياو يكشف تطورات مستقبل اللاعب مع ميلان ويعلق على العروض الآخري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث والد النجم البرتغالي لياو، مهاجم نادي ميلان، عن موقف اللاعب من البقاء مع الفريق الإيطالى، فى ظل إقتراب عقد اللاعب على الإنتهاء، حيث أكد أن اللاعب لديه الأولوية والرغبة فى البقاء مع الكبير الإيطالي ولا يفكر فى الرحيل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن اللاعب يرغب فى تجديد تعاقد مع الفريق.

وينتهي عقد اللاعب فى صيف 2024،مما فتح باب التكهنات حول مستقبل اللاعب ورحيله المحتمل عن الفريق الإيطالي، وأشار إلى أنه لا يريد الحديث عن عروض أندية تشيلسي وريال مدريد للاعب فى الوقت الحالى، خاصة أن اللاعب مقبل عن مباريات هامة فى كأس العالم ويربده أن يحافظ على تركيزه.

ميلان يمارس الضغط على لياو

وما زال مسئولي نادي ميلان يواصلون سياسة الضغط على لياو من أجل البقاء مع الفريق فى الفترة المقبلة، حيث يحاول مسئولى الفريق إستغلال علاقة اللاعب الطيبة مع الجماهير من أجل البقاء، الشئ الذي قد يجعل اللاعب يفضل البقاء إذا ما تم التواصل إلى إتفاق مادي مناسب.

شرط اللاعب للبقاء فى ميلان

وتعد شروط اللاعب للبقاء فى ميلان واضحة، حيث يريد اللاعب أن يتقاضي 7 مليون يورو فى الموسم الواحد خلال العقد الجديد، إضافة إلى دفع الفريق الإيطالى غرامة اللاعب المادية، وحل أزمته مع نادي سيورتينج لشبونة البرتغالي، من أجل البقاء مع الفريق فى المرحلة القادمة.