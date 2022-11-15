شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يحتفي بنجاح فيلم "تحت تهديد السلاح" بحضور حسن الرداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الخليج 365 بنجاح فيلم "تحت تهديد السلاح" الذى يعرض حاليا في السينمات بحضور بطل العمل النجم حسن الرداد والسيناريست أيمن بهجت قمر .وتحدث الرداد عن كواليس الفيلم بداية من تحضيراته التي استغرقت حوالى عامين قائلا:" الحمد لله مبسوط بالفيلم والإشادات الإيجابية عليه، ويعتبر حالة خاصة بالنسبة لى في مشوارى الفني وبذلت مجهودا كبيرا من خلاله".

وأضاف: "خسيت حوالى 16 كيلو من أجل الشخصية التي قدمتها من خلال الفيلم التي استغرقت في تصويره عامين على فترات متقطعة نظرًا لعدد من الظروف التي مررت بها من وفاة والدتي ووفاة والد زوجتى الفنان الكبير سمير غانم ودلال عبد العزيز.

كما كشف عن مشروعاته في الفترة المقبلة، وتحدث السيناريست أيمن بهجت قمر عن كواليس تحضيراته للعمل واختياره للنجم حسن الرداد، وعن مشروعه القادم سويا .

وحرص أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365 ودينا عبد العليم، النائب الأول لرئيس تحرير الخليج 365 ورؤساء التحرير التنفيذيون عبدالفتاح عبد المنعم وعمرو جاد ووائل السمري، وعلي الكشوطى رئيس قسم الفن وزملاء القسم على استقبال حسن الرداد داخل صالة تحرير الجريدة.

والفيلم يعرض كذلك في دور العرض بدبي والسعودية ومصر، " وفى " كندا ولندن وأمريكا "، ومن المقرر ايضا عرضه في بعض البلدان العربية قريبا .

فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، مى عمر، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتدور أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح»، من قصة حقيقة، وتتناول الأحداث في إطار الأكشن والإثارة جريمة قتل حدثت بالفعل، حيث رجل يبحث عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.



















































































































