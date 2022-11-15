شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة مازحا مع المصورين بمهرجان القاهرة: كنتوا قولوا لى ألبس حاجة اتصور بيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر منذ قليل، الفنان محمود حميدة على السجادة الحمراء للفيلم المغربى "جلال الدين" للمخرج حسن بنجلون، والذي يشارك فى قسم آفاق السينما العربية ضمن فعاليات الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي، وداعب الفنان محمود حميدة المصورين قائلا: كنتوا قولولي عشان ألبس حاجة أتصور بيها".

فيلم "جلال الدين" من تأليف وإخراج حسن بنجلون، وبطولة النجوم ياسين أحجام و التونسية فاطمة ناصر والمغربية فاطمة الزهراء بلادى.

وتدور أحداث الفيلم حول جلال الدين الذى يرفض تقبل وفاة زوجته، ويقرر عزل نفسه حتى يعثر على النور بداخله، وبعد عشرين عاما يصبح جلال الدين معلما صوفيا يعيش مع أتباعه.

حسن بنجلون من أبرز المخرجين فى تاريخ المغرب مولود عام 1950 وكانت بدايته مع الأفلام الروائية الطويلة عام 1990 وفيلمه عرس الآخرين، وقدم ما يقرب من 14 فيلما طويلا كان آخرها عام 2019 من أجل القضية، وساهم مع خمسة مخرجين آخرين فى تأسيس التجمع التطوانى.