نجوم الأوبرا فى شخصيات أفلام الرسوم المتحركة العالمية بمسرح الجمهورية

القاهرة - سامية سيد - مختارات من أشهر أغانى أفلام الرسوم المتحركة العالمية يقدمها بملابس الشخصيات نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى ويصاحبها مشاهد تعرض على شاشة فى خلفية المسرح وذلك خلال حفلين يقاما في الثامنة مساء الخميس والجمعة 17 ، 18 نوفمبر علي مسرح الجمهورية بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن ومن إخراج شريف رمضان منها الأميرة والضفدع، الجميلة والوحش ، علاء الدين ، سندريلا ، الأسد الملك ، أحدب نوتردام ، طرزان ، فروزن إلى جانب مختارات من أشهر الاعمال الغنائية العالمية منها يجب أن تحبني ،قصة حب ، مقاعد فارغة على طاولات فارغة ، نجوم ، بإمكاني الرقص طوال الليل ، رجل النهر ، العودة إلى سورينتو .. اداء ايمان مصطفي ، تحية شمس الدين ، رضا الوكيل ، وليد كريم ، جولي فيظي ، عماد عادل ، داليا فاروق ، جيهان فايد ، عمرو مدحت ، عزت غانم ، اسامة علي ، تامر توفيق ، ابراهيم ناجي ، اسامة جمال ، نورستا المرغني ، سلمي الجبالي وبرهان الدين فاروق .









الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك نجومها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون .