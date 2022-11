شكرا لقرائتكم خبر عن عرض ثان لفيلم When The Waves Are Gone ضمن مهرجان القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم العرض الثاني لفيلم When The Waves Are Gone "، "عندما تنحسر الأمواج " ضمن العروض الخاصة في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44، والذي يعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على أن يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 187 دقيقة، في الساعة الـ 8:30 مساءً بسينما الهناجر. "عندما تنحسر الأمواج " فيلم روائي لـ لاف دياز، ومن إنتاج الفلبين، الدنمارك، البرتغال، فرنسا لعام ٢٠٢٢، وتدور أحداث العمل حول ملازم شرطة يعيش متفان في حيرة أخلاقية إذ ترتكب الشرطة أعمالا وحشية ضد تجار المخدرات لدرجة أن شعوره بالذنب يصيبه بمرض جلدي خطير. وأثناء رحلة الشفاء، يعود إلى حياته ماض مظلم. ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 حتى يوم22 نوفمبر شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حضور كبار النجوم مثل: نبيلة عبيد لبني عبد العزيز فردوس عبد الحميد سوسن بدر ويسرا ليلى علوي وإلهام شاهين وهاني شاكر خالد النبوي وهاني رمزي درة ونور وهبة مجدي ولقاء الخميسي باسم سمرة وأورى جودة وصبري فواز، وأحمد عبد العزيز وزوجته، وخالد سليم، وحسن الرداد، ومحمد فراج، وغيرهم من النجوم، كما حضر المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.