شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد جان ميشيل فرودون: جان لوك جودار كان داعما للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ حوار التراث السينمائى لإرث جان لوك جودار بمسرح الهناجر بالأوبرا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 44، بحضور الناقد والمؤرخ السينمائي جان ميشيل فرودون وأدار الحوار الناقد أندرو محسن.

وقال الناقد والمؤرخ السينمائي جان ميشيل فرودون :" كان فنان رائع وكان لديه طاقة و ايقاعة و طريقة عمل الفيلم و براعته فى صناعة الأفلام و إفلامه دائما ذات أثر كبير فى الأشخاص".

وأضاف:" حازت أفلامه على تقدير الجمهور فى ألمانيا و فرنسا وكان فى بعض من الأشخاص يحاربونه و حرقوا أفلامه لانها دائما كانت تحوز على إعجاب الأشخاص و ده يدل على أنه مميز فى أعماله، وكان فى بعض الوقت

يريد أن يحاول تهيئه عقله و ذهنه للأفكار الجديدة".

وأردف فى حديثه:" جان لوك جودار نجح فى استمرار تقديم أفلام جيدة هو شخص بارع و لديه تأثيرات سحرية فى السينما و دائما يرتفع بأفكاره حتى لا يفهمها الشخص العادى، و كان يهتم دائما بالعنصر الإخلاقى فى أفلامه وكان فى جميع الأوقات يعمل فى السينما فى الأفلام الطويلة و القصيرة، وكان يقدم الأفكار العديدة لأصدقائه ويساعدهم