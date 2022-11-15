شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "قانون أنتيجون" للمخرجة دينا أمين وبطولة مايان السيد على مسرح فلكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم 15 نوفمبر العرض المسرحي " قانون أنتيجون " للمخرجة الدكتورة دينا أمين علي مسرح فلكي الساعة السابعة مسرحية " قانون أنتيجون " المأخوذة عن أنتيجون لسوفوكليس، ويستمر العرض أيام 17 ، 19 من نفس الشهر .

المسرحية تقوم ببطولتها الفنانة مايان السيد فهو مشروع تخرجها من الجامعة الأمريكية ويشاركها أيضا الفنانة هنا داوود والفنان محمد عمرو الليثي نجل الإعلامي عمرو الليثي ، والاعداد ليحيي عبد الغني والاعداد الموسيقي لنور إبراهيم ، والديكور لجون هوي أما الملابس فيصممها جيني ارنولد ، تجسد مايان السيد في المسرحية شخصية "أنتيجون" القوية، التي تحاول الحصول على حقوق أهلها، وعندما تطلب المساعدة من أختها تتخلى عنها.

مخرجة المسرحية د. دينا أمين حاصلة علي ماجستير في الفنون الجميلة ، ودكتوراه في المسرح ، وأستاذة مشاركة في المسرح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، وقبل انضمامها إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، عملت أمين أستاذًا مشاركًا في الدراما والأداء بجامعة القاهرة لمدة عشر سنوات ، حيث قامت بالتدريس والإخراج. كانت أيضًا أستاذة مساعدة في المسرح بجامعة فيلانوفا وأستاذة زائرة في جامعة جورج تاون ، وشغلت منصب المدير العام لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي من 2014 إلى 2019. وحاصلة على دكتوراه في الأدب المسرحي من جامعة بنسلفانيا وعلى ماجستير في الإخراج من جامعة كارنيجي ميلون ، وحازت أمين على جائزة West Coast Drama Clan Award (على شرف ويليام بول) لأفضل مخرج في CMU عن إنتاجها لفيلم إبسن سيدة من البحر، وألفت كتاب بعنوان " ألفريد فرج والمسرح المصري " (2008) ، وأخرجت من قبل "الفرافير " (فليب فلوب و سيده ، 2017) ، أردن (اقتباس مصري من حلم ليلة منتصف الصيف ، 2016) ، ماتسانافنيش (لا تسميني ، 2015) سجن النساء .