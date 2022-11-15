شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى: احتفالنا بمئوية المخرج الإيطالى بازولينى وعرض صور أفلامه مهم جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم حسين فهمى، على هامش افتتاح معرض صور من أعمال المخرج الإيطالي بيير باولو بازوليني في إطار الاحتفال بمئويته ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 44.

وقال حسين فهمى:"طبعا كان يهمنا جدا نعرض صور لأفلام بيير باولو بازولينى من المخرجين المهمين فى إيطاليا و المعرض ده اتعمل قبل كده فى روما وبعد كده جه المعهد الثقافى الإيطالى فى القاهرة وإحنا قدرنا نحصل على الكمية الهائلة من الصور و انجازات بيير و نعرضها على هامش المهرجان والاحتفال بمئويته وأعماله المهمة جدا فى السينما الإيطالية".

افتتح النجم حسين فهمى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى، معرض صور من أعمال المخرج الإيطالي بيير باولو بازوليني في إطار الاحتفال بمئويته ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 44، وحضر كل من أمير رمسيس مدير المهرجان و النجم صبرى فواز والملحق الثقافى الإيطالى.

بيير باولو بازوليني شاعر ومخرج أفلام وكاتب إيطالي ولد 5 مارس 1922 وتوفى في 2 نوفمبر 1975، ويعد ظاهرة ثقافية استثنائية لأنه تميز في عدة مجالات مثل الصحافة والفلسفة واللغة والكتابة الروائية والكتابة المسرحية والإنتاج السينمائي والرسم والتمثيل والسياسة.

وأظهر بازوليني في هذه المجالات براعة استثنائية مما جعله شخصية مثيرة للجدل، حصدت أفلامه على جوائز بعدة مهرجانات سينمائية منها مهرجان فينيسيا السينمائي ومهرجان برلين السينمائي ومهرجان كان.

ويهتم مهرجان القاهرة فى كل دوراته بفكرة الكلاسيكيات وعرض نسخ مرممة من أفلام مختلفة سواء أفلام مصرية أو للمكرمين أو لبعض الأسماء المهمة التى يمر تاريخ مميز على رحيلهم، ويتم ذلك الأمر من خلال البحث كل عام أثناء الإعداد للدورة الجديدة للمهرجان حيث يكون هناك احتفاء بذكرى مميزة لأحد صناع السينما يتزامن مع تاريخ الدورة.