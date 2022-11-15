شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..عرض النسخة المرممة من فيلم "الاختيار" ضمن فعاليات القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر
فيلم "الاختيار" إنتاج عام 1970، وتدور أحداثه حول محمود، عامل في ميناء الإسكندرية، ويعثر عليه مقتولًا، ويصبح أخيه التوأم سيد، الكاتب الشهير الذي لديه دائرة علاقات واسعة، المشتبه به الأول في الجريمة.
فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 مستمرة حتى يوم22 نوفمبر الجاري.
يشار إلى أن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي انطلقت أول أمس الأحد في دار الأوبرا المصرية، وكان مليئا بمشاعر الفرح والشجن في نفس الوقت، وأضفت أغاني الراحل سمير صبري روحًا جميلة ومبهجة على جمهور المهرجان في بداية انطلاق الحفل الذي شهد إعلان الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، ترميم فيلمي "نائب في الأرياف" للمخرج توفيق صالح و"أغنية على الممر" للمخرج علي عبد الخالق، وأعلن الفنان حسين فهمي عن تقليل المطبوعات واستخدام سيارات كهربائية بالمهرجان حفاظا على البيئة وتماشيا مع أهداف قمة المناخ.