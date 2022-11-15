شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..عرض النسخة المرممة من فيلم "الاختيار" ضمن فعاليات القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض النسخة المرممة من الفيلم الروائي "الاختيار" للمخرج الراحل يوسف شاهين، اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على أن يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 110 دقيقة، في الساعة الـ 6:30 بمسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

فيلم "الاختيار" إنتاج عام 1970، وتدور أحداثه حول محمود، عامل في ميناء الإسكندرية، ويعثر عليه مقتولًا، ويصبح أخيه التوأم سيد، الكاتب الشهير الذي لديه دائرة علاقات واسعة، المشتبه به الأول في الجريمة.