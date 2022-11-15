شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندي تكشف سبب غيابها عن حضور افتتاح القاهرة السينمائي الـ 44 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الفنانة نادية الجندي بالنجاح الذي حققه مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44 برئاسة الفنان حسين فهمي، كما هنأت الفنانة الكبيرة لبلبة على تكريمها خلال فعاليات المهرجان، ونشرت عبر حسابها بموقع "الفيسبوك" صور من المهرجان، معلقة عليها: "شكراً حسين فهمي الذي أعاد للمهرجان قيمتة الفنية والأدبية وأتمنى له النجاح والتوفيق في جميع الدورات القادمة".

وتابعت: "ومبروك لزميلتي وصديقتي العزيزة، والنجمة القديرة لبلبة علي التكريم الذي تستحقه بجدارة عن تاريخ طويل متميز، ومبروك للمخرجة المتمكنة كاملة أبو ذكري علي التكريم التي كانت بدايتها كمساعد مخرج ،في أعمالي مع المخرج الراحل نادر جلال، وكنت أتوقع لها هذا النجاح المبهر".



نادية الجندي

كما كشفت عن السبب وراء غيابها عن حضور حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم الأحد الماضي بدار الأوبرا المصرية، مشيرة: "شكرا لكل من دعم هذا المهرجان، وشكرا لوزيرة الثقافة السيدة نيفين الكيلاني، وبعتذر عن عدم حضوري لأنني كنت خارج مصر".

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

كما تم تكريم النجمة لبلبة ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر وسلمها الجائزة رئيس المهرجان النجم حسين فهمى، وكذلك المخرجة كاملة أبو ذكرى التي تم منحها جائزة فاتن حمامة للتميز وسلمتها الجائزة النجمة نيللى كريم، كما شهد الحفل تقدير خاص من المهرجان للفنان الراحل سمير صبرى تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة، وعرض فيلم قصير عنه.

ويشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 أمسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.