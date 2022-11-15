شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا يروج لمشاركته فى "العمدة" بصورة مع محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان عصام السقا في مسلسل "العمدة" بطولة الفنان محمد رمضان الذي يخوض به السباق الرمضاني القادم 2023، وروج "السقا" للعمل من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صورة تجمعه بالفنان محمد رمضان من كواليس التصوير، معلقا عليها :" بسم الله، مسلسل العمدة، رمضان 2023".



عصام السقا

يجسد الفنان عصام السقا شخصية مهمة في أحداث العمل، حيث يقوم بدور "نعيم" وهو الصديق المقرب من بطل العمل، الذي تدور أحداثه في إطار شعبى اجتماعى.

وكانت آخر أعمال عصام السقا مشاركته في مسلسل "الاختيار 3" – القرار، الذي عرض في دراما رمضان 2022، وهو من بطولة النجوم كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، وعدد كبير من الفنانين، إخراج بيتر ميمى.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصى، هالة صدقى، عصام السقا، مى كساب، أحمد داش، منة فضالى، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، تامر عبد المنعم، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.