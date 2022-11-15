شكرا لقرائتكم خبر عن عرض ثان لفيلم " ألكاراس" بمهرجان القاهرة السينمائي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة الدولية، بمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44، فيلم " ألكاراس" للمرة الثانية، حيث يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 120 دقيقة، في الساعة الـ 6:00 بسينما الزمالك 1.

فيلم "ألكاراس" يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحاصل على جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين عام 2022، للمخرجة كارلا سيمون، وإنتاج إسبانيا، وهو عمل روائي، وتدور أحداثه حول قضاء عائلة سوليه الصيف في قطف الخوخ من بستانهم في "ألكاراس"، ولكن هذه السنة قد تذهب خطتهم أدراج الرياح إذ يواجهون إنذارا بالإخلاء وهو ما قد يجعلهم يخسرون نباتاتهم وعلاقاتهم الأسرية.

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

كما تم تكريم النجمة لبلبة ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر وسلمها الجائزة رئيس المهرجان النجم حسين فهمى، وكذلك المخرجة كاملة أبو ذكرى التي تم منحها جائزة فاتن حمامة للتميز وسلمتها الجائزة النجمة نيللى كريم، كما شهد الحفل تقدير خاص من المهرجان للفنان الراحل سمير صبرى تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة، وعرض فيلم قصير عنه.

ويشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 أمسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.