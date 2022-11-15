كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 02:43 مساءً - أعلن الممثل التركي نور الدين أوتشار نجم مسلسل “فيامة أرطغرل” عن وفاة ابنته وزوجته السابقة في انفجار تقسيم الذي شهدته مدينة إسطنبول وتحديدا شارع الاستقلال يوم الأحد الماضي .
نشر نور الدين أوتشار صورة لإبنته وتدعى “يغمور” البالغة من العمر 15 عاما عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ناعيا إياها .
وكتب “أوتشار” في تعليقه على الصورة: “ليكن قبرك نورا في الجنة”، فيما انتشر على السوشيال ميديا صورة له وهو يبكي بشدة على نعش ابنته أثناء تشييع جنازتها .
وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أنّ يغمور كانت قد خرجت في نزهة مع والدتها (زوجة الممثل التركي السابقة) في شارع الاستقلال والتي تزامنت مع وقوع الانفجار .
وكان قد كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان له أن هذا الحادث أسفر عن 6 قتلى و53 جريحًا، مقدما التعازي لمن لقوا حتفهم في التفجير .
وقال أردوغان إن العناصر التي تحاول النيل من الدولة التركية بالإرهاب لن تحقق طموحها أو تصل إلى هدفها، وأنه سيتم الكشف عن منفذي التفجير وسينالوا عقابهم .
فيما أعلنت شرطة إسطنبول أنّها ألقت القبض على 46 شخصاً على صلة بالهجوم، من بينهم امرأة سورية تُدعى أحلام البشير يُشتبه في أنها هي التي زرعت القنبلة .
وأضافت الشرطة إنّ المرأة قالت في استجواب أولي إنّها تلقت تدريباً على يد مسلّحين أكراد في سوريا، ودخلت تركيا عبر منطقة عفرين بشمال غرب سوريا .
كانت هذه تفاصيل خبر نجم مسلسل “قيامة أرطغرل” يفجع بوفاة ابنته وزوجته في انفجار تقسيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.