نجم مسلسل “قيامة أرطغرل” يفجع بوفاة ابنته وزوجته في انفجار تقسيم

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 02:43 مساءً - أعلن الممثل التركي نور الدين أوتشار نجم مسلسل “فيامة أرطغرل” عن وفاة ابنته وزوجته السابقة في انفجار تقسيم الذي شهدته مدينة إسطنبول وتحديدا شارع الاستقلال يوم الأحد الماضي .

نشر نور الدين أوتشار صورة لإبنته وتدعى “يغمور” البالغة من العمر 15 عاما عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ناعيا إياها .

وكتب “أوتشار” في تعليقه على الصورة: “ليكن قبرك نورا في الجنة”، فيما انتشر على السوشيال ميديا صورة له وهو يبكي بشدة على نعش ابنته أثناء تشييع جنازتها .

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أنّ يغمور كانت قد خرجت في نزهة مع والدتها (زوجة الممثل التركي السابقة) في شارع الاستقلال والتي تزامنت مع وقوع الانفجار .

وكان قد كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان له أن هذا الحادث أسفر عن 6 قتلى و53 جريحًا، مقدما التعازي لمن لقوا حتفهم في التفجير .

وقال أردوغان إن العناصر التي تحاول النيل من الدولة التركية بالإرهاب لن تحقق طموحها أو تصل إلى هدفها، وأنه سيتم الكشف عن منفذي التفجير وسينالوا عقابهم .

فيما أعلنت شرطة إسطنبول أنّها ألقت القبض على 46 شخصاً على صلة بالهجوم، من بينهم امرأة سورية تُدعى أحلام البشير يُشتبه في أنها هي التي زرعت القنبلة .

وأضافت الشرطة إنّ المرأة قالت في استجواب أولي إنّها تلقت تدريباً على يد مسلّحين أكراد في سوريا، ودخلت تركيا عبر منطقة عفرين بشمال غرب سوريا .