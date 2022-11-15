بإطلالة ملكة فرعونية.. سوسن بدر تذهل الجمهور على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي… شاهدوا جمالها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 02:43 مساءً - انطلقت مساء أول أمس الأحد الموافق 13 نوفمبر، فعاليات الدورة 44 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور عدد كبير من النجوم والنجمات اللاتي كان أبرزهن سوسن بدر

ونشرت الفنانة سوسن بدر صورًا من افتتاح الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أول أمس الأحد، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام“.

وظهرت سوسن بدر في الصور بإطلالة أنيقة، وعلقت عليها قائلة: “من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي”.

إطلالة سوسن بدر :

وارتدت سوسن بدر فستانا على التراز الفرعوني بقصّة سك طويل ومقفول من الرقبة، مزود بإكستنشن طويل، باللون الذهبي اللامع.

واعتمدت تصفيفة شعرها المعتادة ” البوي كت” باللون الأبيض، مع مكياجًا قويًا في رسمة العيون البارزة.

إطلالة سوسن بدر إطلالة سوسن بدر

ونسقت سوسن بدر مع الإطلالة كلاتش باللون الذهبي اللامع، مع وضع مجوهرات ماسية تمثلت في أقراط.

إطلالة سوسن بدر في مهرجان القاهرة السينمائي



وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي :”الرقي والأناقة والجمال، أجمل فستان، رمز الشياكة والأناقة والجمال الفرعوني الاصيل، شيك جدا ربنا يحفظك، منورة ماشاء الله تبارك الله فخامة، عنوان الشياكة والأناقة، حضرتك ملكة بجد قمر وربنا يديكي الصحة، سيدة جميلة وجذابة جدا، الملكة المصرية، تجنني والفستان تحفة، قمر دي كلمة قليلة عليكي، فستان قمة وأناقة وجمال ملكة فرعونية”.

مهرجان القاهرة الـ44 :

وقد بدأت فعاليات حفل الافتتاح أول أمس الأحد، بدار الأوبرا وبحضور العديد من نجوم الفن والمشاهير، في مصر والوطن العربي، وسيتضمن عروض الأفلام، بحانب الندوات الثقافية المختلفة، كما يشهد حفل الافتتاح تكريم مجموعة من أهم الفنانين، من أبرزهم المخرج بيلا تار، والمخرجة كاملة أبو ذكري، حيث ستحصل على جائزة فاتن حمامة للتميز، والفنانة لبلبة التي ستحصل على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمل.

وتشارك في الدورة الجديدة 53 دولة، وتنافس مصر بفيلم “19 ب” للمخرج أحمد عبدالله وبطولة الممثل سيد رجب، و3 أفلام قصيرة سيتم عرضها لأول مرة.

وتحرص النجمات على الظهور بإطلالات عادة ما تسرق عدسات المصورين وتخطف الأنظار وتُصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على “الريد كاربيت” في الافتتاح، أو على مدار فترة إقامة المهرجان المقام بدار الأوبرا المصرية.

وتتنوع إطلالات النجوم والنجمات ما بين الأنيقة والجريئة والمتميزة والتقليدية وحتى السيئة أو غير المناسبة، على مدار أيام المهرجان الذي يقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالي.

حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي :

افتتحت أول أمس الموافق الأحد من دار الأوبرا الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، وبحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن. كانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد حرصا على تفقد اللمسات النهائية، للتجهيزات والترتيبات الجارية بدار الأوبرا المصرية، المتعلقة بافتتاح فعاليات النسخة ٤٤ من المهرجان، والتي تُقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

شملت الجولة التفقدية، الوقوف على التجهيزات الخاصة بالسجادة الحمراء، المُخصصة لاستقبال ضيوف المهرجان، وحالة الجاهزية لمسارح الأوبرا المتعددة المستضيفة للمهرجان، وكذلك كافة الترتيبات الخاصة بتوفير سبل الراحة للضيوف. وأعربت معالي وزيرة الثقافة، عن تفاؤلها و ثقتها بتنظيم مهرجان يليق بقيمة ومكانة مصر وقوتها الناعمة.

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