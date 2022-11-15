وفاة والد النجمة العالمية جينيفر أنيستون

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 02:43 مساءً - أعلنت الفنانة العالمية جينيفر أنيستون عن وفاة والدها، مشيرة إلى أنه رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضية التي وافقت الحادي عشر من نوفمبر .
نشرت جينيفر أنيستون مجموعة من الصور تجمعها بوالدها من مرحلة طفولتها وأيضا في الفترة الأخيرة، وأرفقتها بتعليق وجهت له من خلاله رسالة مؤثرة .
فكتبت “أنيستون” في تعليقها على الصور: “والدي الجميل، جون أنتوني أنيستون .. كنت من أجمل البشر الذين عرفتهم على الإطلاق ، أنا ممتنة جدا لأنك صعدت إلى السماء بسلام دون ألم” .
تابعت: “وفي يوم 11/11، فقد كان لديك دائما توقيت مثالي حتى يوم رحيلك وسيحمل هذا الرقم إلى الأبد معنى أكبر بالنسبة لي الآن .. سأحبك حتى نهاية الوقت” .
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