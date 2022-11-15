أول تعليق لـ إيناس الدغيدي بعد تصريحها المُثير للجدل عن ميول تامر حبيب الجنسية.. لن تصدّق ردة فعل السيناريست تجاهها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 02:43 مساءً - أكدت المخرجة إيناس الدغيدي، أن تصريحاتها عن صديقها السيناريست تامر حبيب تم تحريفها’، مضيفة أن حديثها كان يتعلق بأفكار عامة وليس له علاقة بأي شخص، قائلة: «السوشيال ميديا بتعمل حاجة غريبة وبقوا مونتيرين ومصورين ومخرجين وبيعملوا حاجات غريبة وركبوا حديث ملوش علاقة باللي قلته».

وقالت الدغيدي، في لقاء ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، إنها لا يمكن أن تشك في أخلاق تامر حبيب وتصريحاتها عنه تم تحريفها على السوشيال ميديا، متابعة: «أنا لا أعيب على تامر حبيب وهو حبيبنا كلنا ونحترمه على المستوى المهني والشخصي لأنه انسان مبهج واحنا أصحاب».

وأضافت أن الهجمة على تامر حبيب على السوشيال ميديا دمها ثقيل، معبرة عن استيائها: «أنا ضاريته من غير ما أقصد هو كلمني وقالي أنا متأكد أنك مش قصدك بس شوفي السوشيال ميديا عملوا آيه، ووضعي دمه تقيل، وهو في حالة وحشة وده حقه لأن الهجمة لما بتبقى كبيرة ولها حاجة أخلاقية بتبقى دمها تقيل».

إيناس الدغيدي تقرر مقاطعة وسائل الإعلام

من ناحية أخرى، قررت المخرجة إيناس الدغيدي، عدم الإدلاء بأية تصريحات صحفية لأية جهة إعلامية، خلال حضورها مهرجان القاهرة السينمائي الليلة، وذلك بعد تصريحاتها المثيرة للجدل حول الكاتب والسيناريست تامر حبيب.

حيث كتبت “إيناس” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، منشورًا قالت فيه: “أعلم أنني سأحضر مهرجان القاهرة السينمائي الدولى وأعتذر للجميع بكل احترام بأنني لن أقوم بأي تسجيل لأي جهة إعلامية احتراما لمهرجان السينما ، وبعيدا عن كل مهاترات السوشيال ميديا تمنياتي للمهرجان بالنجاح والتوفيق”.

إيناس الدغيدي تثير الجدل بعد حديثها عن تامر حبيب

يُذكر أن اسم المخرجة إيناس الدغيدي، كان قد تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الأخيرين، عقب تصريحاتها الأخيرة عن السيناريست تامر حبيب.

حيث أوضحت “إيناس” في تصريحات صحفية، أن طلبها الزواج من تامر حبيب بعد أزمة ظهوره مرتديًا حلق كان مزاح ليس أكثر.

وما آثار الجدل في تصريحات المخرجة إيناس الدغيدي، هو تلميحها بشكل غير مباشر عن الميول الجنسية للكاتب تامر حبيب، وأن هناك الكثير من الزملاء في الوسط الفني لديهم نفس الميول دون أن يفصحوا عنها.

حلق تامر حبيب

الحديث عن ميول تامر حبيب فتح الباب للبحث عن مواقف قديمة له أثارت الجدل، ومنها تعرَّضه للعديد من الانتقادات بسبب شكله ومظهره وارتداء «حلق».

وردَّ تامر حبيب على هذه الانتقادات في تصريحات إعلامية منذ أسابيع، قائلا: «لما بنزل صورة وأنا على البحر بتعرض للانتقادات، هما عايزين نلبس طرابيش مثلا، ما طبيعى نلبس مايوهات، وآه أنا لابس حلق إيه المشكلة؟ لأني عايز أكون نفسي».

تامر حبيب: لا أصوم رمضان منذ 6 سنوات

كما كشف السيناريست تامر حبيب عن عدم صيامه شهر رمضان لمدة تصل لـ 6 سنوات، نظرًا لظروف صحية خاصة به، ونشر صورة له عبر حسابه الرسمي وهو يتناول الطعام وتدخين السجائر في نهار رمضان.

كما أثار تامر حبيب الجدل خلال عزاء والدته الذي أقيم منذ فترة، وظهر فيه يضحك هو ومجموعة من النجوم، وهو الأمر الذي لاقى موجة حادة من الاستهجان والغضب من قبل جمهوره.

لقاء تامر حبيب الأخير

وأضاف في لقاءه مع برنامج تفاعلكم على قناة العربية ردًا على بعض الانتقادات حول تصرفاته الشخصية: «أنا حر ما لم أَضر».

وتابع: «عرض إيناس الدغيدي على الزواج كان إفيه ومن قبيل المزاح بيننا إحنا الاتنين، وفي أعمالي أحب أن أكون مسلي كصانع محتوى لأن عكس التسلية ملل والملل عيب».

وأردف: «أجمل جملة حوار كتبتها هي إحنا كبرنا ولا إيه في فيلم سهر الليالي، وبكيت لما شوفت شيرين نصف ساعة لأني بعزها جدًا وأرى أنها موهبة ضخمة جدا، وهي صديقة عزيزة، ولما شوفتها قولت حمد لله على السلامة».

واستطرد تامر حبيب حديثه قائلًا: «كلنا في حاجة لطبيب نفسي، وأنا شخص أعاني من الاكتئاب والأرق الدائم».

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