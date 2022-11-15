شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عرض فيلمي "الراكضة" و "المانتيكور" فى مهرجان القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم فيلم "الراكضة" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، حيث يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 67 دقيقة، في الساعة الـ 3:15 بسينما الزمالك 1.

فيلم "الراكضة" لـ ماريان ماثياس، إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، فرنسا لعام 2022، وتدور أحداثه حول هاس وويل، شابة وشاب، يتقابلان في مدينة في الغرب الأوسط الريفي، تصبح صداقتهما القوية هي النقطة التي يتشكل عندها منظورهما للحب.



الراكضة

كما يعرض أيضا اليوم ضمن فعاليات المهرجان فيلم "المانتيكور" ضمن البانوراما الدولية، الذي يشارك لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 115 دقيقة، في الساعة الـ 9:00 مساء بسينما الزمالك 1.

فيلم "المانتيكور" لـ كارلوس فيرمو، إنتاج إسبانيا، وتدور أحداثه حول جوليان مصمم ألعاب فيديو ناجح، يعيش معذبا بسر خطير. وعندما تظهر ديانا في حياته، يتسرب إليه أمل في السعادة.





وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

كما تم تكريم النجمة لبلبة ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر وسلمها الجائزة رئيس المهرجان النجم حسين فهمى، وكذلك المخرجة كاملة أبو ذكرى التي تم منحها جائزة فاتن حمامة للتميز وسلمتها الجائزة النجمة نيللى كريم، كما شهد الحفل تقدير خاص من المهرجان للفنان الراحل سمير صبرى تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة، وعرض فيلم قصير عنه.

ويشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 أمسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.