شكرا لقرائتكم خبر عن آخر لقاء للراحل سامي فهمي جمعه بالفنان محمد صبحي والفنانة مها أحمد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - آخر لقاء جمع الفنان الراحل سامي فهمي بالنجم محمد صبحي صديق عمره كان في مسرح مدينة سنبل عقب عرض مسرحيته الأخيرة " نجوم الظهر " ، واليوم السابع سجل تلك اللحظة التي كانت متواجدة فيها النجمة مها أحمد التي شاهدت العرض المسرحي أيضا .

خلال اللقاء تحدث الراحل سامي فهمي قائلا لمحمد صبحي : شوفتك في العرض لم أعرفك من مدي معايشتك للدور ، برغم أنني صديقك وحافظك صم ، ونشكرك جدا علي موضوع الورش الذي انتقدته فقد ضحكنا أنا ومها .

الفنان سامي فهمي كان تألقه في التليفزيون من خلال مسلسل "فرصة العمر" مع النجم محمد صبحي حيث قدّم دور "شاكر فضله" عام 1976 ، وبعدها انطلق في عدة أعمال من خلال الشهرة التي حققها من هذا الدور المؤثر الكوميدي ، وكرمه الفنان الكبير محمد صبحي في احتفالية " 50 سنة فن ".

سامي فهمي تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1974، وبدايته كانت من خلال المشاركة في مسرحية "القاهرة في ألف عام" 1969، ومنها إلى السينما حيث شارك في فيلم "زائر الفجر" عام 1973، وشارك سامي فهمي في أعمال أخرى منها أفلام: "ميعاد مع سوسو، الشك يا حبيبي، لست شيطانا ولا ملاكا، اعتداء"، ومسلسلات: "على هامش السيرة، برج الحظ، الأيام، محمد رسول الله، زينب والعرش"، فضلا عن مسلسل "حكاية ميزو" وقدّم شخصية "سلطان" الشهيرة.

وشهد عام 1983 آخر أعماله من خلال مسلسلي "عش المجانين" مع محمد عوض وسهير البابلي، و"الصياد والحب" مع سمير غانم وأحمد بدير وإسعاد يونس، قبل أن يهاجر إلى أمريكا لأجل دراسة الإخراج، ثم قرر الاستقرار هناك لمدة 30 عاما.