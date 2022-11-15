شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سليمان وساندرا نشأت فى عرض فيلم The Fabelmansبمهرجان القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدء منذ قليل توافد نجوم الفن لحضور فيلم The Fabelmans، فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، فى دورته الـ 44، الذي يعرض فى تمام الساعة الثانية عشرة بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث تقام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى الفترة بين 13 إلى 22 نوفمبر الجارى، والعمل من إخراج The Fabelmans، المخرج العالمى ستيفن سبيلبرج، وتبلغ مدة الفيلم ساعتين ونصف.

وحضر الفنان جمال سليمان، والمخرج المغربي حسن بنجلوم، والمخرجة ساندرا نشأت، والمؤلف عبدالرحيم كمال، والمخرج هشام فتحي، والمنتج محمد العدل.

وانضم الممثل والمخرج العالمى ديفيد لينش لدور جديد في أحدث أفلام المخرج العالمى ستيفن سبيلبرج، في فيلمه الجديد The Fabelmans، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، لم يكشف أي تفاصيل حول دور لينش الجديد.

على أن يكون فيلم The Fabelmans هى المرة الأولى التي يتعاون فيها سبيلبرج ولينش، على الرغم من ظهور كلا المخرجين في هوليوود في نفس الوقت تقريبًا في السبعينيات.

يدور الفيلم بشكل مباشر حول سنوات تكوين سبيلبرج وعلاقته بوالديه، ويقوم ببطولة العمل كل من ميشيل ويليامز وسيث روجن وبول دانو وجابرييل لابيل.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter"، ستلعب ويليامز دور شخصية مستوحاة من والدة سبيلبرج الحقيقة، وسيلعب دانو دور والده، على ان يلعب روجن دور عمه.

كما شارك المخرج الشهير سبيلبرج في كتابة السيناريو إلى جانب توني كوشنر، على أن يقوم كل من سبيلبرج وكوشنر وكريستي ماكوسكو كريجر بالإنتاج.

فيلم الجديد من بطولة كل من ميشيل ويليامز، بول دانو، سيث روجن، جابرييل لابيل، جيني برلين، جوليا باترز، روبن بارتليت، كيلي كارستن، جود هيرش.