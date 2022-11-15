شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن البانوراما الدولية.. العرض العالمى الأول لفيلم "أنصت" بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض، اليوم، فيلم "انصت" ضمن البانوراما الدولية، خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ44، لأول مرة عالميًا.

"انصت" فيلم روائى لـ ماريا دوزا، من إنتاج اليونان، بلغاريا، وتدور أحداثه حول فالميرا، المراهقة المصابة بفقدان السمع، التى ترغمها كارثة مادية على ترك مدرستها فى العاصمة أثينا، والعودة إلى جزيرة والدها المتهالكة، حيث تصطدم بخطر كبريائها وتعنتها.

يبدأ عرض الفيلم الذى تبلغ مدته 105 دقيقة، فى الساعة الـ12:30 بالمسرح الصغير فى دار الأوبرا المصرية.

يشار إلى أن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي انطلقت أول أمس الأحد فى دار الأوبرا المصرية، وكان مليئا بمشاعر الفرح والشجن فى نفس الوقت، وأضافت أغانى الراحل سمير صبرى روحًا جميلة ومبهجة على جمهور المهرجان فى بداية انطلاق الحفل الذى شهد إعلان الفنان حسين فهمى، رئيس المهرجان، ترميم فيلمى "نائب فى الأرياف" للمخرج توفيق صالح و"أغنية على الممر" للمخرج علي عبد الخالق، وأعلن الفنان حسين فهمي عن تقليل المطبوعات واستخدام سيارات كهربائية بالمهرجان حفاظا على البيئة وتماشيا مع أهداف قمة المناخ.

شهد الحفل حضور كبار النجوم مثل: نبيلة عبيد لبني عبد العزيز فردوس عبد الحميد سوسن بدر ويسرا ليلى علوي وإلهام شاهين وهاني شاكر خالد النبوي وهاني رمزي درة ونور وهبة مجدي ولقاء الخميسي باسم سمرة وأورى جودة وصبري فواز، وأحمد عبد العزيز وزوجته، وخالد سليم، وحسن الرداد، ومحمد فراج، وغيرهم من النجوم، كما حضر المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.