شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يعلن عن عودته للتمثيل من خلال مسلسل للمؤلف أمين سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين السابق، عودته للتمثيل مرة أخرى بعد غياب دام لسنوات عددية، وذلك على هامش مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ 44، حيث أكد أنه يستعد لدخول عالم الدراما التليفزيونية من خلال عمل درامي سيكون من تأليف أيمن سلامة، مشيرًا إلى أنه عقد عدة جلسات عمل مع سلامة للوقوف على التفاصيل المبدئية للشكل العام للمسلسل.

وحرص هانى شاكر على تلبية الدعوة من رئيس مهرجان القاهرة السينمائى حسين فهمى، حيث حضر شاكر برفقة زوجته السيدة نهلة، حتى تصبح المرة الأولى لحضور هانى شاكر للمهرجان منذ فترة كبيرة.

وكان هانى شاكر قد قدم استقالته من رئاسة نقابة المهن الموسيقية منذ فترة قريبة، واعتذر عن تلك المهمة بعدما قضى مت يقرب من عامين، وبسبب الخلافات قدم اعتذاره، وأقيمت الانتخابات وفاز بها النقيب مصطفى كامل.

يشار إلى أن مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ 44، انطلق أمس الأحد وسط حضور فنى كبير وحضور جماهيرى وإعلامى أيضًا، حيث حرصت أغلب وسائل الإعلام على نقل الحدث، فيما كان البث الحصرى لقناة dmc.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالمهرجان، كل من المخرجة اليابانية ناعومي كاواسي، رئيسة لجنة التحكيم، ومديرة التصوير نانسي عبد الفتاح، من مصر، والممثلة سوارا بهاسكار، من الهند، والمؤلف الموسيقي المصري راجح داود، والممثلة ستيفانيا كاسيني، من إيطاليا، والمخرج خواكين ديل باسو، من المكسيك، والممثل سمير قواسمي، من فرنسا.