شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو ترويجى لفيلم Shazam! Fury of the Gods قبل طرحه 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Warner Bros أول فيديو ترويجى لـ الجزء الثانى من فيلم Shazam، العمل الذى سيطرح تحت اسم Shazam! Fury of the Gods، وكشف الفيديو عن مجموعة مختلفة من اللقطات التشويقية والترويجية التي جمت بين الكوميديا والأكشن، للعمل المنتظر طرحه خلال العام المقبل 2023.

وكانت قد انضمت الممثلة الأمريكية لوسي ليو لـ فيلم Shazam! Fury of the Gods، العمل الذى يعد الجزء الثانى من فيلم Shazam، ومن المقرر أن تلعب ليو شخصية شريرة جديدة تدعى Kalypso، ومن المقرر إطلاق العمل الجديد في 2 يونيو من عام 2023، وفقا للتقريرالذى نشر على موقع " deadline ".

العمل الجديد سيكون من إنتاج شركتى New Line و DC Films، وتنضم ليو إلى النجم زاكاري ليفي، الذى يعيد تمثيل دوره في سلسلة الأفلام، جنبا إلى عضوين جديدين في فريق التمثيل راشيل زيجلر وهيلين ميرين، اللتان ستلعبان دور الشرير هيسبيرا، ابنة أطلس وشقيقة كاليبسو.

كما عاد ديفيد إف ساندبرج لإخراج السلسلة، على أن يكتب سيناريو العمل نري جايدن، الفيلم الجديد Shazam! Fury of the Gods مستوحى من شخصية دي سي التي أنشأها بيل باركر وسي سي سي بيك.

على أن يدور الجزء الثانى من فيلم Shazam! Fury of the Gods ، حول قصة المراهق بيلي باتسون الذي، عند تلاوته للكلمة السحرية “SHAZAM!” تم ضربه من قبل البرق الحي للآلهة وتحول إلى بطل خارق بالغ يدعى، Shazam.

ليو، شاركت في بطولة الدراما الشعبية Elementary لمدة سبعة مواسم، كما شاركت مؤخرًا في المسلسل الكوميدي Why Women Kill، وعلى الجانب السينمائي، تشتهر ليو بأدوراها في أفلام Charlie’s Angels و Kill Bill.