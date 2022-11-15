شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى تعلن مشاركتها فى فيلم "أولاد حريم كريم" مع مصطفى قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة داليا البحيرى عن التحضيرات والاستعدادات للجزء الثانى من فيلم "حريم كريم"، تحت اسم مبدئى وهو "أولاد حريم كريم"، حيث أكدت التحضيرات وجلسات العمل مع المخرج على إدريس، وذلك على هامش مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والذى افتتح فعاليات أمس في دورته الـ 44.

وأضافت البحيرى، أن هناك جلسات عمل جمعت أغلب ابطال الفيلم للتحدث حول القصة المقرر تقديمها بالإضافة إلى الخطوط العريضة للعمل، فضلاً عن الإمكانية حول فكرة تغيير الأبطال في حالة اعتذار أحدهم، لاسيما أن الفيلم مر عليه أكثر من 17 عامًا.



داليا البحيرى

يشار إلى أن آخر أعمال داليا البحيرى مسرحية "أبو العربى" والتي حققت نجاحاً كبيرًا وقت عرضها، وشارك في البطولة كل من هانى رمزى، أحمد فتحى، محمد جمعة، محمد عبد العظيم، وآخرون، إخراح تامر كرم.

يذكر أن حريم كريم صدر عام 2005، وشارك فى بطولته كل من مصطفى قمر، علا غانم، طلعت زكريا، خالد سرحان، بسمة، محمد شاهين، وآخرون، إخراج على إدريس.