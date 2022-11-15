شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Smile يحصد 209 ملايين دولار فى شباك التذاكر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الرعب Smile منذ طرحه يوم 30 سبتمبر الماضى، إلى 209 ملايين و977 ألف دولار بشباك التذاكر حول العالم، العمل الجديد من إنتاج شركة Paramount Pictures.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 102 مليونًا و777 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية التي وصل عددها إلى 3645 دار عرض، و107 ملايين و200 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم.

وتدور أحداثه حول طبيبة تدعى (روز كوتر) وبعد مشاهدة حادثة غريبة ومؤلمة لمريض، تبدأ الطبيبة مواجهة أحداث مخيفة لا يمكنها تفسيرها، ويجب على (روز) مواجهة ماضيها المزعج من أجل البقاء على قيد الحياة والهروب من واقعها الجديد المرعب.

الفيلم من تأليف وإخراج باركر فين، وبطولة كل من: سوزي بيكون، كايل جالنر، جيسي تي آشر، كيتلين ستاسي، وتبلغ مدته نحو ساعتين. وأخرج باركر فين من قبل فيلمين قصيرين هما Laura Hasn't SleptوThe Hidebehind.

حقق فيلم Smile فور عرضه الافتتاحى فى دور السينما الأمريكية 8.2 مليون دولار من 3645 قاعة عرض، فيما بلغت ميزانيته 17 مليون دولار فقط، مما يؤكد أن الفيلم سيحقق أرباحا مرتفعة للغاية.

وكتبت الناقدة لوفيا جياركي في هوليوود ريبورتر عن فيلم smile: عمل مروع عن روح شيطانية تلتصق بصدمات ضحاياها.