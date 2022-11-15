شكرا لقرائتكم خبر عن 145 مليون جنيه صافى أرباح مدينة الإنتاج الإعلامى خلال أول تسعة أشهر من 2022 والان مع تفاصيل الخبر
ويعد ذلك نتيجة أساسية لتوسيع نشاط الشركة وزيادة الإيرادات من المصادر المختلفة خاصة الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، وكذلك مركز ترميم التراث السمعي والبصري الذي قام بالانفتاح على الأسواق العربية والمصرية، ونجح في ترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية.
كما توسعت الشركة في خدمات التصوير الأجنبي "داخل المدينة وخارجها"، وقام المركز بتنفيذ أكثر من 22 عمل بجنسيات مختلفة (أمريكي – هندي – نرويجي – فرنسي – ألماني – سويسري) وبمختلف الأماكن في مصر، كما توسع مركز "الخدمات الإعلامية" في كافة الأنشطة والخدمات التي يقدمها للقنوات والوسائل الإعلامية الأخرى.
جدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح بمقدار 55 مليون جنيه على المساهمين عن عام 2021، كما قدمت تسهيلات ائتمانية بنحو 92 مليون جنيه للشركة العربية الفندقية، وكلها أمور تعكس تحسناً كبيراً في المركز المالي للشركة.
وتجدر الإشارة إلى أن مدينة الإنتاج الإعلامي، هي شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة ويسهم فيها الهيئة الوطنية للإعلام، وبنك الاستثمار القومي، وبنكي الأهلي ومصر، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية والاكتتاب العام.