شكرا لقرائتكم خبر عن 145 مليون جنيه صافى أرباح مدينة الإنتاج الإعلامى خلال أول تسعة أشهر من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، القوائم المالية عن نشاط الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022، والتي أبرزت تحسنا ملموسا في النتائج المالية، يأتي على رأسها ارتفاع صافي الربح إلى 145 مليون جنيه مقابل 103 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وزادت التدفقات النقدية الحرة إلى 214 مليون جنيه مقابل 83 مليون جنيه.

ويعد ذلك نتيجة أساسية لتوسيع نشاط الشركة وزيادة الإيرادات من المصادر المختلفة خاصة الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، وكذلك مركز ترميم التراث السمعي والبصري الذي قام بالانفتاح على الأسواق العربية والمصرية، ونجح في ترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية.

كما توسعت الشركة في خدمات التصوير الأجنبي "داخل المدينة وخارجها"، وقام المركز بتنفيذ أكثر من 22 عمل بجنسيات مختلفة (أمريكي – هندي – نرويجي – فرنسي – ألماني – سويسري) وبمختلف الأماكن في مصر، كما توسع مركز "الخدمات الإعلامية" في كافة الأنشطة والخدمات التي يقدمها للقنوات والوسائل الإعلامية الأخرى.

جدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح بمقدار 55 مليون جنيه على المساهمين عن عام 2021، كما قدمت تسهيلات ائتمانية بنحو 92 مليون جنيه للشركة العربية الفندقية، وكلها أمور تعكس تحسناً كبيراً في المركز المالي للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة الإنتاج الإعلامي، هي شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة ويسهم فيها الهيئة الوطنية للإعلام، وبنك الاستثمار القومي، وبنكي الأهلي ومصر، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية والاكتتاب العام.