شكرا لقرائتكم خبر عن سام إميل ينتهى من وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "العيلة دى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المؤلف والموزع الموسيقى سام إميل من تسجيل الموسيقى النصويرية الخاصة بمسلسل "العيلة دى" المكون من 30 حلقة، والتى يتواصل تصويره حاليًا لعرضه خلال الأيام المقبلة على شاشة قناة dmc التى بدأت فى عرض البروموهات الدعائية الخاصة بالعمل قبل إطلاقة على شاشتها.

مسلسل "العيلة دى" بطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، والطفل مؤمن هشام، ضياء الميرغني، سلوى عثمان، علا رامى، ياسمين سمير، عمرو فريد، وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما، ومن المقرر اذاعته الشهر الحالي على قناة دى إم سى.









وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة مكونة من وفاء عامر (الأم) وزوجها إسماعيل فرغلى (الأب)، وأبنائهما إسلام إبراهيم، يوسف عثمان، ريهام الشنوانى، إضافة إلى طفلين آخرين، ويتم من خلال تلك الأسرة طرح عدة مشاكل وقضايا إنسانية تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي.مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب في البحث عن ساكن مناسب له وإتجاه الشباب للسفر والعمل وغيرها من القضايا.

وكانت أخر أعمال المؤلف الموسيقى سام إميل وضع الموسيقى التصويرية لحكاية "كدبة كبيرة"، فى الموسم الثانى من مسلسل "ورا كل باب" بطولة الفنان أحمد زاهر والذى يجسد من خلاله دور رجل يدعى "يحيى أبو المجد"، ويشاركه فى بطولة العمل عماد رشاد وعدد آخر كبير من الفنانين، إخراج سميح النقاش.

ويناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غير العاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.