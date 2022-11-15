شكرا لقرائتكم خبر عن 330 مليون دولار فى 3 أيام لـ فيلم Black Panther: Wakanda Forever والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Black Panther: Wakanda Forever إيرادات وصلت إلى 330 مليون دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرح العمل يوم 11 نوفمبر الجارى، ووصلت مدة العمل إلى ساعتين و41 دقيقة.

وأنقسمت إيرادات فيلم Black Panther: Wakanda Forever بين 180 مليون دولار بـ دور العرض الأمريكية، و150 مليون دولار في شباك التذاكر حول العالم.

ويدور العمل حول قتال الملكة راموندا وشوري ومباكو وأوكوي ودورا ميلاجي لحماية مملكة واكاندا من تدخل القوى العالمية في أعقاب وفاة الملك T'Challa، بينما يسعى شعب الـ Wakandans جاهدين لاحتضان فصلهم التالي، وبالتالي يجب أن يتحد الأبطال معًا بمساعدة War Dog Nakia و Everett Ross وتشكيل مسار جديد لأمتهم.

ويقوم ببطولة فيلم Black Panther: Wakanda Forever كل من تينوك هويرتا، ليتيتيا رايت، أنجيلا باسيت، لوبيتا نيونجو، داني جوريرا،وينستون ديوك، مارتن فريمان، ميكايلا كويل، ريتشارد شيف.

وتلعب ليتيشا رايت دور شوري في فيلم البطل الخارق، وأصيبت خلال تنفيذ إحدى الحيل وتحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي.

وكان موقع هوليوود ريبورتر قد أكد أن عملية تصوير المشاهد الأخرى التى لا تتواجد فيها "رايت" ما زالت مستمرة، ليعلن المخرج ريان كوجلر عن انتهاء تصوير جميع المشاهد التي لا تضم رايت منذ فترة.

وفى سياق آخر، أصبحت شخصية بطل فيلم Marvel الخارق "بلاك بانثر" متاحة الآن في Fortnite كجزء من Marvel Royalty and Warriors Pack، حيث ألمحت Epic إلى وصول "بلاك بانثر" في نهاية المطاف مع إطلاق Wakandan Salute emote.