شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان ومحمد محمود ينضمان لأبطال مسلسل "نصى التانى" مع على ربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنانان سلوى عثمان ومحمد محمود إلى أسرة مسلسل "نصى التانى" بطولة نجم مسرح مصر على ربيع، والذى يتكون من 10 حلقات، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، من إنتاج أحمد الجناينى، وإخراج عمرو صلاح، حيث بدأ مخرج العمل في معاينة أماكن التصوير، ومن المقرر أن ينطلق التصوير مطلع ديسمبر المقبل.

ويجسد على ربيع في نصى التانى دور موظف في بنك، ويتقابل مع فتاة مختلفة كل حلقتين، ويعيش قصة حب معها، حيث يسعى للعثور على نصه الثاني والاستقرار في حياته العاطفية، المسلسل من تأليف إياد صالح، وإخراج عمرو صلاح.

يشار إلى أن على ربيع قدم آخر أعماله في الدراما التليفزيونية مسلسل أحسن أب في رمضان 2021، وشاركه في بطولته أحمد الشامي، أحمد فتحي، هاجر أحمد، هالة فاخر، سامي مغاوري، حسام داغر، وهشام إسماعيل، وكان من تأليف أحمد محي ومحمد المحمدي، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجى.

كما حقق ربيع أعلى إيرادات في تاريخه السينمائي بفيلم زومبي، الذي عرض في مايو الماضي، ضمن موسم أفلام عيد الفطر، وحصد 20 مليون جنيه في إجمالي إيراداته، وقدم خلاله دور مطرب المهرجانات حمادة بطة، وشارك في بطولة العمل كريم عفيفي، حمدي الميرغني، هاجر أحمد، ويزو، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، بسنت صيام، محمد محمود، وكان من تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح.