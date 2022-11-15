التونسية ريم الرياحي تكشف حقيقة القبض عليها متلبسة بتهمة الخيانة الزوجية!.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 02:43 صباحاً - كشفت الفنانة التونسية “ريم الرياحي”، لأول مرة، تفاصيل ليلة القبض عليها من الأمن، بعد اتهامها بالخيانة الزوجية.

وقالت، عبر برنامج “فكرة سامي الفهري”: “عشت فترة صعبة جدا، ولجأت للعلاج النفسي بعد ما حدث..لم أخرج لمدة 3 أشهر من المنزل”.

وأكدت الرياحي أن طلاقها من مواطنها المخرج التلفزيوني مديح بلعيد، لم يكن بسبب الخيانة، وإنما كان بسبب خلافات أخرى، مشيرة إلى أنها طلبت الطلاق منذ 3 سنوات مضت.

وأضافت “الرياحي”: “منذ 3 أشهر لم أتحدث، ولم أقل أي شيء، ولكن كل ما نسب لي من حالة تلبس في قضية زنا ووجود مخدرات في بيتي لا أساس له من الصحة، كنت في منزلي مع أبنائي حين داهمت العناصر الأمنية المنزل، ولم أكن في حالة تلبس ولا وجود لقضية أخلاقية من الأساس”.

وأكدت أنها لا تلقي مسؤوليةَ ما حدث لها على أحد، ورفضت التشكيك بأيّ شخص وراء هذا الاتهام الباطل.