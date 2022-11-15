الخارجية الاردنية تصدر بيانا بعد وفاة الفنان أشرف طلفاح في مصر في ظروف غامضة.. وما علاقة عقار الفيل الازرق بوفاته؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 02:43 صباحاً - أكدت وزارة الخارجية الأردنية، الاثنين، أن المعلومات الأولية التي تلقتها سفارة المملكة من الجهات الأمنية المصرية تشير إلى “عدم وجود أي شبهة جنائية” حول وفاة الفنان الأردني، أشرف طلفاح.

وأبلغت الجهات المصرية المعنية السفارة الأردنية أنه بعد مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة في مكان إقامة طلفاح “لم يتبين دخول أحد إلى شقته”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، سنان المجالي، أن التقرير الطبي من المستشفى التي نقل إليها الفنان الأردني قبل وفاته أشار إلى أن الوفاة كانت “نتيجة نزيف في المخ، وارتشاح رئوي، واضطراب درجة الوعي، وهبوط حاد بالدورة الدموية”.

وأشار المجالي إلى أن السلطات المصرية “تبدي تعاونا كاملا وشفافا حول مجريات التحقيق، وأطلعت شقيق الراحل على التقييم الطبي والتحقيقات الأولية التي أجرتها”.

وتوفي طلفاح وهو، مخرج وممثل أردني، الاثنين، بعد يومين من وجوده في قسم العناية الحثيثة بإحدى المستشفيات المصرية.

وذكرت تقارير إعلامية إن الوفاة جاءت “إثر تعرضه لاعتداء” في مصر.

وجاءت الوفاة بعد تعرض الفنان الأردني لاعتداء في مصر أدى إلى نزيف في الدماغ ودخوله في غيبوبة، وفقا لصحيفة “الغد” الأردنية.

عقار الفيل الازرق

من ناحية اخرى، قالت الاعلامية بسمة وهبة انه تم العثور على عقار يسمي “الفيل الازرق” مع الفنان الاردني قائلة “ايه حكاية عقار الفيل الازرق ده يا جماعة انا شفته بفيلم لكن ان يبقى في حباية اسمها حباية الفيل الازرق حقيقي او DMT”.

وتابعت “وهل من علاقة بين الكدمات اللي في جسم الفنان الاردني الراحل أشرف طلفاح والعقار ده؟ وهل عقار الفيل الازرق ممكن يخلي الشخص يضرب نفسه؟ او يدخل في نوبة هياج تخليه يأذي نفسه؟ أسئلة كثيرة ولسه التحقيقات جارية”.