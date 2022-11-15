عمر كمال يحيى حفلاً غنائيًا فى دبى السبت المقبل

القاهرة - سامية سيد - يحيي المطرب عمر كمال حفلاً غنائيًا يوم السبت المقبل في دبى، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه التي يحبها جمهوره ومنها "بنت الجيران" و"انتى معلمة" و"ضيعنا" وغيرها .

وأكد مؤخرًا عمر كمال، أنه أحيا الكثير من الحفلات والأفراح خلال موسم الصيف، قائلا: "عملت حفلات وأفراح كتير في موسم الصيف، ومش بحب أسافر في الصيف خارج مصر لأن الموسم يكون مكتظ بالحفلات، ولكن في الشتاء بلف العالم".

وأضاف الفنان عمر كمال، في حواره ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الاعلامي رامي رضوان، على قناة دي أم سي، أنه أقام حفلات في كل دول الخليج وسافر جميع الوطن العربي، مشيرا إلى أن الجمهور في دول الخليج يعشق الطرب ولا يحب الاستماع إلى الصوت دون استخدام الفلاشات على المسرح.

وأوضح الفنان عمر كمال، أن أذواق الجمهور تختلف من دولة إلى أخرى، مضيفا: "الناس بتختلف من دولة لأخرى، وفي دول الخليج يحبوا يسمعوا الغناء على المسرح مش فلاشة وهما شعب متعود على الطرب، وفي حفلات امريكا بيستمعوا أكثر للموسيقى، وكل الاغاني بتطلب مني .