شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية مميزة ل يوفينتوس بعد الفوز على لاتسيو أمس فى الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن نادي يوفينتوس الإيطالى من تحقيق فوزًا ثمينًا على لاتسيو أمس بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي الممتاز، حيث أن اليوفى تدارك خروجه المفاجئ والمبكر فى دوري الأبطال من دور المجموعات، وعاظ إلى الطريق السليم فى صراع المنافسة داخل الكاليتشو.

ويمتلك يوفينتوس سلسلة رائعة من الإنتصارات فى الآونة الأخيرة، حيث أن الفريق تمكن من تحقيق 6 إنتصارات متتالية فى الدوري الإيطالي، كما أن الفريق لم يستقبل أي هدف طيلة المباريات الستة الأخيرة، الشئ الذي يعكس قوة الفريق الدفاعية، وتدارك أليجري الأزمات التى ضربت الفريق فى بداية السيزون الحالي.



أليجري يعود لسابق عهده مع اليوفي

واستعاد المدرب الإيطالي أليجري، المدير الفني لنادي يوفينتوس، الثقة مرة أخري والذي كان الفريق قد فقدها فى بداية الموسم، وخاصة بعد تراجع نتائج الفريق فى التسع جوالات الأولى من الدوري الإيطالي، قبل أن يتمكن الفريق من العودة بإنتصارات على أندية كبيرة أمثال الإنتر ولاتسيو، أصحاب المركز الرابع والخامس فى جدول المسابقة.



ترتيب يوفينتوس فى الدوري الإيطالي

وتمكن نادي يوفينتوس بالإقتراب خطوة آخري نحو الصدارة بعد الفوز على لاتسيو أمس، لتحتل "السيدة العجوز" المركز الثالث فى ترتيب جدول المسابقة برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين فقط عن ميلان صاحب المركز الثاني، فى حين يغرد نابولى منفردًا بالصدارة.