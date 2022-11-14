شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى: فيلم "19 ب" يتناول حياة الحيوانات المشردة فى الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة ناهد السباعى، أنها سعيدة للغاية لمشاركة فيلمها "19 ب" في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 44، مشيرة إلى أن الفيلم تتوقع له أن يحصد جائزة المهرجان، خاصة أن تفاصيل العمل وقصته ستكون مفاجأة للجمهور، ولا شك أن الفيلم بذلنا فيه مجهودًا كبيرًا حتى يظهر بشكل محترم للناس.

وأضافت السباعى على هامش مهرجان القاهرة السينمائى، أنها كانت ترغب في العمل مع المخرج أحمد عبد الله، لأنه مخرج موهوب ولديه تكنيك خاص في العمل، ولذلك عندما عرض عليا الفيلم وافقت على الفور وتجربة حلوة للغاية، موضحة أن قصة الفيلم صعبة ومركبة ولكوكيشن واحد فقط، لاسيما أن القصة تعتمد على الحيوانات المشردة، وهو الأمر الصعب في السيطرة عليه أثناء التصوير، ولكن كان أمرًا مهمًا أن يظهر مثل ما ستشاهدونه.





يشار إلى أن فيلم " 19 ب" تدور أحداثه حول إطار تشويقي، حيث تتبع الأحداث قصة حارس عقار يحيا وحيدا وشبه معزولا في الفيلا المهجورة التي يحرسها، لكن مواجهة لاحقة تجمعه مع شخص آخر في الشارع المقابل لشارعه ستجبره على تغيير نمط حياته بالكامل.

يشار إلى أن أخر أعمال ناهد السباعى، مسلسل منورة بأهلها، مع المخرج يسرى نصر الله، وشارك في بطولة العمل كلا من ليلى علوى، باسم سمرة، عباس أبو الحسن، محمد حاتم ، واخرون.