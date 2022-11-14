شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون تنعى والدها بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الممثلة العالمية جينيفر انيستون على نعى والدها من خلال كلمات عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، كشفت فيها وفاته نهاية الأسبوع الماضى وتحديدا يوم 11 نوفمبر.

وقالت عبر بوست كتبته على "إنستجرام": "بابا… جون أنتوني أنيستون، كنت من أجمل البشر الذين عرفتهم على الإطلاق، أنا ممتن جدًا لأنك صعدت إلى السماء بسلام وبدون ألم وفي يوم 11/11، فقد كان لديك دائما توقيت مثالي، حتى يوم رحيلك، وسيحمل هذا الرقم إلى الأبد معنى أكبر بالنسبة لي الآن "سأحبك حتى نهاية الوقت".



انيستون تنعى والدها

من ناحية أخرى واصل ماثيو بيرى نجم مسلسل "Friends" الكشف عن تفاصيل حياته من خلال مذكراته التى تم طرحها فى كتاب مؤخرًا، فبعد أن كشف عن معاناته مع الإدمان، وتفاصيل مثيرة عن بعض أصدقائه من النجوم، تحدث عن حالة الإعجاب التي شعر بها تجاه الممثلة جينيفر أنيستون، وهذه هي المرة الأولى التي يتطرق فيها لهذا الموضوع.



انيستون ووالدها

كشف ماثيو بيرى، عن إعجابه بالنجمة جينيفر أنيستون، معترفًا بأن العمل معها كان صعبًا في بعض الأحيان بعد أن رفضت مبادلته نفس الإعجاب، وكشف أنه التقى بها قبل 3 سنوات من العمل معًا في مسلسل "Friends"، من خلال بعض الأصدقاء المشتركين.



جينيفر انيستون مع والدها

وأضاف أنه أُعجب بها كثيرًا من أول لقاء بينهما، لكن عندما طلب منها الخروج معًا للعشاء رفضت طلبه، وهي ذكرى جعلت عملهما معًا في نهاية المطاف أمرًا محرجًا بالنسبة إلى ماثيو بيرى، لكن على مر السنين، تمكن ماثيو بيرى من طرد فكرة الإعجاب من رأسه لتنشأ بينهما صداقة جديرة بالاهتمام، خاصةً بعد أن بدأت أنيستون فى قصة عاطفية مع براد بيت.