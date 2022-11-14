شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور مهرجان القاهرة يستقبل فيلم "بعيدا عن النيل" بحفاوة شديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل جمهور مهرجان القاهرة السينمائي فيلم "بعيدًا عن النيل" بحفاوة شديدة وعاصفة من التصفيق، وقال عادل ميخا، أحد أبطال الفيلم، إنه تفاجأ بنفسه على الشاشة، وإنه لم يكن يعتقد أنه كوميديان.

فيما قال المخرج المصري شريف القشطة، إنه سافر لرصد جولة فريق مشروع النيل الموسيقي والذي يجمع أعضاء مختلفة من الموسيقيين من دول كثيرة مطلة علي النيل، مضيفا أنه صور 4 شهور، خلال جولة الفريق الموسيقي بأمريكا، وأن أصعب شىء في العمل هو مرحلة المونتاج.

وفيلم "بعيدًا عن النيل" يأتي في عرضه الأول عالميًا، وهو فيلم افتتاح مسابقة الأفلام العربية، ضمن فعاليات الدورة الـ44 مهرجان القاهرة السينمائي الدولية، من إخراج شريف القشطة، إنتاج مشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو عمل وثائقي تدور أحداثه حول لجوء 12 موسيقيا من 11 دولة تطل على النيل إلى الموسيقى باعتبارها نموذجا للتعاون يتجاوز الحدود والخلافات، وخلال جولة في الولايات المتحدة، تخضع رسالة الاتحاد للاختبار.

الفيلم شهد حضور عدد من الصناع (المخرج شريف القشطة، المنتج Christopher McElroen- الموسيقيين: محمد أبو ذكري، آسيا مدني، عادل ميخا، نازلي رضا، ليلي ياسر، أحمد عمر، أحمد بريزة، نادر الشاعر) بالإضافة إلى ضيوف المهرجان.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.