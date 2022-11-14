شكرا لقرائتكم خبر عن احتفظ به على هاتفك.. مواعيد مباريات دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - مع اقتراب موعد انطلاق النسخة الأولى من كأس العالم التي تقام في دولة عربية، بدأت الجماهير البحث عن مواعيد مباريات مونديال قطر 2022 وهو ما يستعرضه لكم موقع السعودية سبورت 365 خلال مقالنا اليوم.

مواعيد مباريات دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022

وتأتي مواعيد مباريات دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022 وفق ما يلي:-

20 نوفمبر

قطر ضد الإكوادور، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

21 نوفمبر

السنغال ضد هولندا، الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

إنجلترا ضد إيران، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

أمريكا ضد ويلز، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

22 نوفمبر

الأرجنتين ضد السعودية، الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة، 13:00 بتوقيت مكة المكرمة.

المكسيك ضد بولندا، الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

فرنسا ضد أستراليا، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الدنمارك ضد تونس، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

23 نوفمبر

إسبانيا ضد كوستاريكا، الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة، 13:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ألمانيا ضد اليابانا، الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

بلجيكا ضد كندا، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

المغرب ضد كرواتيا، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

24 نوفمبر

البرازيل ضد صربيا، الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة، 13:00 بتوقيت مكة المكرمة.

سويسرا ضد الكاميرون، الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

البرتغال ضد غانا، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

أوروجواي ضد كوريا الجنوبية، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

25 نوفمبر

قطر ضد السنغال، الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة، 13:00 بتوقيت مكة المكرمة.

هولندا ضد الإكوادور، الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

إنجلترا ضد أمريكا، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويلز ضد إيران، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

26 نوفمبر

الأرجنتين ضد المكسيك، الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة، 13:00 بتوقيت مكة المكرمة.

بولندا ضد السعودية، الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

فرنسا ضد الدنمارك، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تونس ضد أستراليا، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

27 نوفمبر

إسبانيا ضد ألمانيا، الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة، 13:00 بتوقيت مكة المكرمة.

اليابان ضد كوستاريكا، الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

بلجيكا ضد المغرب، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

كرواتيا ضد كندا، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

28 نوفمبر

البرازيل ضد سويسرا، الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة، 13:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الكاميرون ضد صربيا، الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

البرتغال ضد أوروجواي، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

كوريا الجنوبية ضد غانا، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

29 نوفمبر

هولندا ضد قطر، الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الإكوادور ضد السنغال، الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويلز ضد إنجلترا، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

إيران ضد أمريكا، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

30 نوفمبر

بولندا ضد الأرجنتين، الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

السعودية ضد المكسيك، الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تونس ضد فرنسا، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

أستراليا ضد الدنمارك، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

1 ديسمبر

اليابان ضد إسبانيا، الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

كوستاريكا ضد ألمانيا، الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

كرواتيا ضد بلجيكا، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

كندا ضد المغرب، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

2 ديسمبر

الكاميرون ضد البرازيل، الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

صربيا ضد سويسرا، الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

كوريا الجنوبية ضد البرتغال، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

غانا ضد أوروجواي، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.