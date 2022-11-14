شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل "مهب الريح" من أبو ظبى إلى شبرا لتصوير المشاهد الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت أسرة مسلسل "مهب الريح" للنجمة هند صبرى، من أبو ظبى بعد تصوير هناك استمر أكثر من شهرين، واستكمل فريق العمل التصوير في منطقة شبرا بالقاهرة، حيث يتم التصوير على قدم وساق من أجل الانتهاء من العمل في الموعد المحدد نهاية شهر نوفمبر الجارى.

مسلسل "مهب الريح"، مكون من 45 حلقة، من إخراج أحمد خالد موسى ومحمد يحيي، وهو العمل المأخوذ عن المسلسل الأمريكى The Good Wife، وبطولة هند صبرى، ماجد المصرى، جومانا مراد، إياد نصار، نهى عابدين، هدى المفتى، على الطيب، مؤمن نور عدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

يذكر أن هند صبرى يعرض لها حاليًا فى السينمات فيلم "كيرة والجن"، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب والعمل مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد.

كما يعرض بهند صبرى فيلم "فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدوانى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى، سما إبراهيم، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى حول الزوجين فضل (ماجد الكدوانى) ونعمة (هند صبرى) اللذان يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية مخدرات ويحاولان إثبات براءتهما ومساعدة الشرطة على القبض على المتهمين.