ساندى: أركز فى الغناء والتمثيل حاليًا وبدأت فى الحصول على كورسات

القاهرة - سامية سيد - تعيش المطربة ساندى انتعاشة فنية خلال الفترة الحالية، حيث قررت الغناء والتمثيل بشكل أكبر، وبدأت بالفعل فى خوض عدة كورسات في عالم التمثيل منها بمصر وأخرى بأمريكا حسبما صرحت لـ"الخليج 365" مشيرة إلى أنها تحيى حفلاً غنائياً فى أبو ظبى اليوم الإثنين، لتعود بعدها لتستأنف تسجيل باقى أغانى المينى ألبوم الخاص بها.

وكانت المطربة ساندى طرحت "بعد التان" وهى أولى أغنيات المينى البوم "الحالة حالة"، وحققت ما يقرب من مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وكانت ساندى طرحت أغنية باسم "صحاب زمان" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وشاركها في غنائها مطربى المهرجانات ريشا كوستا وسمارة ناو، والأغنية من كلمات ريشا كوستا، والكليب من إخراج يوسف محروس.

يذكر أن آخر ألبومات ساندى يحمل اسم "اتنين فى واحدة" وضم 8 أغنيات متنوعة من الرومانسى والدراما والهاوس، حيث تعاونت فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولى، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام، كتبت ولحنت ساندى أغنية من أغانى الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زي التمثال".