شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر الشرنوبى وأحمد مجدى وإنجى وجدان يحضرون عرض "بعيدًا عن النيل" بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، صناع الفيلم "بعيدًا عن النيل"، الذي يفتتح مسابقة الأفلام العربية، ضمن فعاليات الدورة الـ44 مهرجان القاهرة السينمائي الدولية، والمقام بدار الأوبرا المصرية، وهم، المخرج شريف قشطة، والمنتج Christopher McElroen.

وحضر من صناع الموسيقي الخاص بالفيلم: محمد أبو ذكري، آسيا مدني، عادل ميخا، نازلي رضا، ليلي ياسر، أحمد عمر، أحمد بريزة، نادر الشاعر، كما حضر لمشاهدة الفيلم الفنانة إنجي وجدان، والفنانة هاجر الشرنوبي، والفنان أحمد مجدي.

فيلم "بعيدًا عن النيل"، من إخراج شريف القشطة، إنتاج مشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو عمل وثائقي تدور أحداثه حول لجوء 12 موسيقيا من 11 دولة تطل على النيل إلى الموسيقى باعتبارها نموذجا للتعاون يتجاوز الحدود والخلافات، وخلال جولة في الولايات المتحدة، تخضع رسالة الاتحاد للاختبار.

وتقام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في الفترة من 13 نوفمبر إلى 22 نوفمبر الجاري برئاسة الفنان حسين فهمي، ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية، المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس «FIAPF».