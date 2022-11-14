شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمود عامر يشارك في تشييع جثمان الراحل سامي فهمي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان محمود عامر، وفاة الفنان الراحل سامي فهمي، وذلك أثناء تشييع جثمانه من مسجد العمري بوسط محافظة الإسكندرية، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمنطقة كرموز.

وقال الفنان محمود عامر، أثناء تشيع جثمان الفنان الراحل سامي فهمي قائلا : ربنا يرحمه ويدخله الجنة كان عنده حلم وامل في الحياة و عاش نصف عمره ، وعند عودته الي مصر قال إنه دة ولا كان الحلم ولا الهدف ، وكان عايز يرجع للفن تاني، وطالب الجميع بالدعاء له بالرحمه والمغفره.

وشيع جثمان الفنان سامي فهمي من مسجد العمري بوسط الإسكندرية وسط تجمع كبير من أقاربه وأصدقائه، وعقب صلاة الجنازة عليه، تم دفنه بمقابر الأسرة في عمود السواري بمنطقة كرموز غرب المحافظة.

كان الفنان الراحل سامى فهمى، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1974، وسافر لأمريكا في أوائل الثمانينيات، حيث عاش أكثر من 30 سنة وعاد لمصر عام 2018.بجانب جنسيته المصرية فقد حصل على الجنسية الأمريكية أيضًا، أما عن حياته الخاصة، فقد تزوج سامي فهمي مرة واحدة من سيدة تونسية وأنجب منها ولد وبنت.