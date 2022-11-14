شاهد.. بروفات مسرحية "في حتة تانية" استعدادًا لعرضها بداية ديسمبر

القاهرة - سامية سيد - تُعرض قريبًا مسرحية "في حتة تانية"، وهى الدفعة الأولى من نتاج ورشة المسرح لإعداد الممثل الشامل، حيث يقدمها عدد من الفنانين الشباب.

مسرحية "في حتة تانية"، تأليف سامح عثمان، مصمم استعراضات سامح صابر، إشراف عام أحمد مسعود، أشعار وموسيقى وألحان محمد مصطفى، إكسسورات أزياء سماح نبيل، إضاءة إبراهيم الفرن، إخراج سامح بسيوني.

ومن المقرر عرض المسرحية في الأول والثاني من شهر ديسمبر القادم، وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي غنائي استعراضي، لتناقش بعض القضايا الاجتماعية السلبية التي يجب على المجتمع المصري أن يتخلص منها.

اللوحة الأولى: تناقش فكرة الإصراف، والبذخ في الأفراح والشروط الصعبة للزواج، والتي ينفق فيها العائلتان أموال كثيرة.

اللوحة الثانية: تناقش مشاكل الرجل، والمرأة.

اللوحة الثالثة: تناقش فكرة التريند، وكيف يصنع المجتمع من أشياء تافهة تريندا.

اللوحة الرابعة والأخيرة: تناقش مشاكل السوشيال ميديا وسوء استخدامها.















