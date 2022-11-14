شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العرض الأول لفيلم "تخدير" بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم الفيلم الروائي "تخدير" ضمن البانوراما الدولية في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ44، وذلك لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فيلم "تخدير" لـ مارتن دي يونج، إنتاج هولندا، وتدور أحداثه حول تعرض العلاقات في عائلة مترابطة إلى التشويش بعد غرق الأب في جولة غطس احترافي بلا وداع، أو جنازة، ويتبقى منزل مليء بالذكريات فحسب يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 111 دقيقة، في الساعة الـ 7:15 مساءً بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

بدأ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين توافد محبي السينما من الجمهور والصحفيين على شباك تذاكر مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا المصرية ، لحجز تذاكر الأفلام والعروض والندوات وخصصت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 6 منافذ لحجز التذاكر، وتوافد الحضور بشكل مكثف إمام منافذ بيع التذاكر.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.