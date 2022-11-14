بعد عقد قرآنهما .. حقيقة إقامة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حفل زفافهما

كتب امير فتحي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 05:43 مساءً - أثارت صورة الفنانة شيرين عبد الوهاب التي تم تداولها في الساعات القليلة الماضية على السوشيال ميديا وظهرت بها برفقة زوجها الفنان حسام حبيب ومنظم الحفلات أحمد ياسين حالة من الجدل والتساؤلات .

حيث انتشرت أخبارا وتكهنات عن قيام شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بإقامة حفل زفاف لهما يوم غد الثلاثاء من تنظيم أحمد ياسين، وأن ذلك هو سبب اجتماعهم وتم التقاط هذه الصورة بهذه المناسبة .

وخرج منظم الحفلات أحمد ياسين بتصريحات لموقع “سيدتي” للرد على تلك الأخبار، فنفى ما تردد عن إقامة حفل زفاف لشيرين وحسام حبيب بعد عودتهما إلى بعضهما البعض قائلا: “مفيش الكلام ده خالص” .

تابع أن هذه الصورة جاءت بعد مقابلته لهما بالصدفة في أحد المطاعم اللبنانية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة أثناء تناوله لوجبة الإفطار، وقام بإلقاء التحية لهما والتقط معهما صورة .

وأضاف: “الناس فهمت غلط وافتكروا ان فيه فرح .. انبسطت جدا لما شفتهم الصبح والاتنين كانوا مبسوطين وهما رايحين يفطروا مع بعض .. وناس كتير اتصوروا معاهم مش أنا لوحدي” .

يذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت قد أعلنت يوم الجمعة الماضية في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عن عودتهما لحسام حبيب واحتفالهما يوم الخميس الماضي بعقد قرآنهما بحضور المقربين منهما فقط .